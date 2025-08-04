逆差248億美元 馬來西亞承諾對美採購與投資逾2000億美元 換19%關稅
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
馬來西亞貿易部長周一 (4 日) 表示，未來 5 年，馬來西亞將斥資高達 1500 億美元，從美國跨國公司採購用於其半導體、航空航天和數據中心行業的設備，這是與美國達成的削減關稅協議的一部分。此外，馬來西亞承諾未來 5 年內，在美國進行 700 億美元的跨境投資。
美國上周宣布，從 8 月 8 日起對馬來西亞徵收 19% 的關稅，低於上個月威脅的 25%。政府數據顯示，2024 年美國對馬來西亞的商品貿易逆差為 248 億美元。
馬來西亞能源部長 Tengku Zafrul Aziz 在議會表示，在此協議中，馬來西亞做出多項重大承諾。未來 5 年內，馬來西亞將向美國跨國公司採購高達 1500 億美元的半導體、航太及數據中心設備。同時，國有能源公司馬來西亞國家石油公司 (Petroliam Nasional Berhad) 每年將購買價值 34 億美元的液化天然氣。
作為交換，馬來西亞同意降低或取消 98.4% 美國進口商品的關稅，並放寬部分非關稅壁壘。馬方也取消了美國社群媒體與雲端服務供應商，需將部分馬來西亞收入上繳國家基金的要求。
Tengku Zafrul 上周表示，馬來西亞已為出口至美國的藥品及半導體產品爭取到關稅豁免，並正爭取可可、橡膠和棕櫚油等大宗商品的進一步豁免。然而，他周一警告，基於國家安全理由，半導體晶片仍可能面臨美國法律下的額外關稅，馬方需為此做好準備。
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