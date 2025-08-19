鉅亨網編譯莊閔棻 2025-08-19 10:43

《路透》與 Ipsos 週一（18 日）公布最新民調顯示，美國總統川普支持率近期持續停留在 40%，與其任期內最低水準持平。分析指出，來自拉丁裔選民的支持下降，是川普在美國民調中陷入低點的主因。

川普民調支持率跌至40%！任期內最低、政策引發美國爭議。(圖：REUTERS/TPG)

調查進行期間，美國就業市場數據顯示走弱。川普一方面推動大規模移民鎮壓行動，另一方面則積極介入外交，試圖斡旋俄烏戰爭。然而，這些政策未能顯著提升他的整體支持度。

與 7 月底《路透》、Ipsos 民調相比，川普支持率並無變化，但自 1 月重返白宮以來，已下滑 7 個百分點，當時有 47% 的美國民眾給予他正面評價。

去年在大選中傾向川普的拉丁裔選民，如今態度出現轉變。僅 32% 的拉丁裔受訪者認同川普在白宮的表現，這一比例與今年最低點持平。

超過一半（54%）的受訪者認為，川普與俄羅斯關係過於密切，其中包括五分之一的共和黨人。即使如此，川普仍推動和談，並公開表態認同俄方立場，認為烏克蘭需割讓領土才能結束戰爭。

上週五（15 日），川普在阿拉斯加與俄羅斯總統普丁會晤，而在民調結束前，他也正準備與烏克蘭總統澤倫斯基會面。

在治安與移民議題上，川普的支持度同樣有限。僅 42% 的受訪者肯定其治安政策，43% 支持他的移民政策。整體上，川普的民調支持率主要依賴共和黨基層。

川普自 1 月重返白宮後，下令展開大規模移民鎮壓，動用蒙面特工逮捕並遣返非法移民，引發包括洛杉磯在內多個城市爆發抗議。洛杉磯有近半人口為拉丁裔，不少人有新移民背景。

近期，川普更動員聯邦探員及國民警衛隊進駐華盛頓特區，聲稱當地犯罪猖獗。雖然統計顯示 2023 年華府暴力犯罪確實上升，但之後已迅速下降。