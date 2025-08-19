高盛報告：黃金更像曼哈頓房地產而非石油

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-08-19 14:00

高盛指出，黃金與石油或天然氣等商品不同，它不是被「消耗」的，而是被「累積」起來的。目前已開採出的黃金約為 22 萬公噸，幾乎全部至今仍然存在，主要儲存在金庫、各國央行儲備或珠寶盒中。每年的新產量僅占現有庫存的 1% 多一點，且受到營運和技術限制，無法大幅增加。

這種特性使得黃金與其他商品截然不同。在其他商品市場中，傳統的供需動態適用，較高的價格可能抑制需求。然而，黃金的市場「透過所有權的變化來結算，而非生產與使用之間的平衡」。

高盛將黃金買家分為兩大類，這兩類買家共同塑造了黃金的價格走勢：

• 「堅定買家」(Conviction Buyers)：這一類買家包括中央銀行、交易所交易基金 (ETFs) 和投機者。他們不論價格高低都會購買，並且是「設定趨勢」的主力。

高盛提出曼哈頓房地產的比喻正是為了闡釋這一點。分析師寫道：「公寓的總數基本上是固定的，每年少量的新建公寓並非驅動價格的因素。真正重要的是邊際買家的身份」。

類比到黃金上，高盛分析發現，堅定買家的資金流向可以解釋黃金價格約 70% 的月度波動。他們還提出一條經驗法則：堅定買家每淨買入 100 公噸黃金，就會推動金價上漲約 1.7%。