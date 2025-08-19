高盛報告：黃金更像曼哈頓房地產而非石油
高盛分析師在近期報告中表示，黃金的價格走勢與曼哈頓的優質房地產更為相似，而非傳統意義上的原油等商品。這項分析顛覆了對黃金作為一種商品的傳統理解，強調其價格驅動因素是所有權的變化，而非一般的供需動態。
高盛指出，黃金與石油或天然氣等商品不同，它不是被「消耗」的，而是被「累積」起來的。目前已開採出的黃金約為 22 萬公噸，幾乎全部至今仍然存在，主要儲存在金庫、各國央行儲備或珠寶盒中。每年的新產量僅占現有庫存的 1% 多一點，且受到營運和技術限制，無法大幅增加。
因此，黃金的市場運作方式截然不同。高盛分析師表示：「你無法大量生產黃金——但你可以從別人手中競價購得。黃金不會被『使用』——它只會轉換所有權並被重新定價」。這意味著「黃金價格反映了誰更願意持有它，以及誰更願意放手」。
這種特性使得黃金與其他商品截然不同。在其他商品市場中，傳統的供需動態適用，較高的價格可能抑制需求。然而，黃金的市場「透過所有權的變化來結算，而非生產與使用之間的平衡」。
• 「堅定買家」(Conviction Buyers)：這一類買家包括中央銀行、交易所交易基金 (ETFs) 和投機者。他們不論價格高低都會購買，並且是「設定趨勢」的主力。
• 「機會型買家」(Opportunistic Buyers)：這主要是指新興市場 (如印度和中國) 的家庭。他們只有在「價格合適」時才會介入市場。儘管如此，這類買家在市場拋售時能夠為黃金價格提供「地板」，防止價格崩盤。
高盛提出曼哈頓房地產的比喻正是為了闡釋這一點。分析師寫道：「公寓的總數基本上是固定的，每年少量的新建公寓並非驅動價格的因素。真正重要的是邊際買家的身份」。
類比到黃金上，高盛分析發現，堅定買家的資金流向可以解釋黃金價格約 70% 的月度波動。他們還提出一條經驗法則：堅定買家每淨買入 100 公噸黃金，就會推動金價上漲約 1.7%。
高盛預計，到 2025 年底，現貨黃金價格將達到每盎司 3700 美元，並在 2026 年中期達到每盎司 4000 美元。
