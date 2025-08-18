鉅亨網編譯陳韋廷 2025-08-18 08:00

國際金價有望再創高？港財政司長：推動發展為國際黃金交易中心 相關方案今年內公佈（圖：Shutterstock）

香港財政司司長陳茂波周日 (17 日) 在個人部落格上發文說，去年施政報告提出興建大宗商品交易生態圈，相關工作正穩步推進。此外，香港政府已成立專責小組，檢視與黃金金融交易相關的各個範疇，推動香港發展成為國際黃金交易中心，包括支持實體的黃金交割，將在年內公佈相關方案。

去年 10 月，香港特區行政長官李家超發表施政報告宣布以興建大宗商品交易生態圈、建立國際黃金交易市場為抓手，鞏固提升香港作為國際金融、航運、貿易中心的地位。隨後，圍繞黃金交易市場建設的佈局不斷推進。

2024 年 10 月 21 日，香港機場管理局表示正制訂在香港國際機場擴建機場貴金屬儲存庫的計畫，以支持建構國際級黃金倉儲設施，以及將香港建設成國際黃金交易中心的措施。香港機場管理局行政總裁張李佳蕙曾提到，過去數年投資人對香港的黃金儲存、交易及交收的需求大幅攀升，香港國際機場作為全球繁忙航空樞紐，貴金屬儲存庫是理想儲存設施。

2024 年 12 月 18 日，香港政府推動黃金市場發展工作小組正式成立，全面檢視與黃金金融交易相關的各個範疇，推行建立國際黃金交易中心的工作，並擬定優化市場交易與監管機制、國內外推廣等方案。