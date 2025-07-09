Meta砸35億美元入股全球最大眼鏡商 押注AI智慧眼鏡

鉅亨網編譯王貞懿 2025-07-09 04:55

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根據《彭博》周二 (8 日) 報導，Meta(META-US) 收購全球最大眼鏡製造商 EssilorLuxottica 近 3% 股權，以深化雙方在 AI 智慧眼鏡領域的合作關係。這項投資彰顯 META 執行長祖克柏對 AI 的承諾，並希望透過自主硬體擺脫對競爭對手電子裝置的依賴。

Meta將智慧眼鏡視為擺脫對競爭對手裝置依賴的關鍵，斥資35億美元入股雷朋製造商。(圖:Shutterstock)

知情人士透露，Meta 收購雷朋製造商 EssilorLuxottica 近 3% 股權，以目前市價計算約值 30 億歐元 (35 億美元)，並不排除未來進一步將持股提升至約 5%。

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EssilorLuxottica ADR（ESLOY-US）周二最高上漲 6.9% 至 148 美元，創下 4 月 9 日以來最大盤中漲幅，最終收盤在 146.05 美元。Meta 和 EssilorLuxottica 代表均拒絕置評。

深化 AI 眼鏡合作夥伴關係

雙方過去數年合作開發 AI 智慧眼鏡，Meta 目前販售的雷朋智慧眼鏡於 2021 年首度亮相，具備內建攝影機和 AI 助理功能。上月 Meta 與 EssilorLuxottica 又推出 Oakley 品牌眼鏡。

EssilorLuxottica 執行長 Francesco Milleri 去年曾表示，Meta 有意入股該公司，但計畫直到現在才實現。

智慧眼鏡是 Meta 執行長祖克柏 AI 大計中的關鍵一環。他表示，雖然 Meta 過去必須透過競爭對手製造的智慧手機提供應用程式和服務，但眼鏡為 Meta 提供了打造自主硬體和控制自有通路的機會。

獲得製造知識和全球通路

這項合作讓 Meta 獲得製造知識和全球通路網絡，有助將智慧眼鏡推向大眾市場。對 EssilorLuxottica 而言，則可加深科技領域布局。

競爭對手眼鏡製造商 Warby Parker(WRBY) 股價在消息傳出後上漲 4.3%。