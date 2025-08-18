鉅亨速報 - Factset 最新調查：哥倫比亞國營石油公司(EC-US)EPS預估上修至1.32元，預估目標價為8.52元

search icon



根據FactSet最新調查，共9位分析師，對哥倫比亞國營石油公司(EC-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.29元上修至1.32元，其中最高估值2.59元，最低估值0.7元，預估目標價為8.52元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.59(2.59)1.981.671.08
最低值0.7(0.7)0.710.721.08
平均值1.5(1.46)1.361.261.08
中位數1.32(1.29)1.321.321.08

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值335.32億329.14億306.21億249.90億
最低值237.31億234.19億241.96億249.90億
平均值282.79億276.17億271.40億249.90億
中位數285.28億276.69億275.59億249.90億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.222.033.612.141.78
營業收入138.38億215.80億292.61億284.66億309.51億

詳細資訊請看美股內頁：
哥倫比亞國營石油公司(EC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

