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鉅亨速報 - Factset 最新調查：哥倫比亞國營石油公司(EC-US)EPS預估下修至1.51元，預估目標價為8.59元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對哥倫比亞國營石油公司(EC-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.59元下修至1.51元，其中最高估值2.14元，最低估值0.74元，預估目標價為8.59元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值2.14(2.59)1.981.87
最低值0.74(0.74)0.710.72
平均值1.47(1.57)1.441.4
中位數1.51(1.59)1.491.44

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值296.52億299.74億306.21億
最低值251.77億248.46億259.14億
平均值282.98億277.83億279.35億
中位數285.09億278.65億276.50億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.222.033.612.141.78
營業收入138.38億215.80億292.61億284.66億309.51億

詳細資訊請看美股內頁：
哥倫比亞國營石油公司(EC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSEC

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