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鉅亨速報 - Factset 最新調查：哥倫比亞國營石油公司(EC-US)EPS預估下修至1.41元，預估目標價為8.59元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對哥倫比亞國營石油公司(EC-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.51元下修至1.41元，其中最高估值2.14元，最低估值0.74元，預估目標價為8.59元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值2.14(2.14)1.881.7
最低值0.74(0.74)0.710.72
平均值1.4(1.44)1.341.31
中位數1.41(1.51)1.341.35

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值296.52億299.74億306.21億
最低值251.77億246.82億250.05億
平均值281.78億275.28億278.00億
中位數285.09億278.65億276.50億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.222.033.612.141.78
營業收入138.38億215.80億292.61億284.66億309.51億

詳細資訊請看美股內頁：
哥倫比亞國營石油公司(EC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSEC

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