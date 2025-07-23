鉅亨速報 - Factset 最新調查：哥倫比亞國營石油公司(EC-US)EPS預估下修至1.41元，預估目標價為8.59元
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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對哥倫比亞國營石油公司(EC-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.51元下修至1.41元，其中最高估值2.14元，最低估值0.74元，預估目標價為8.59元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.14(2.14)
|1.88
|1.7
|最低值
|0.74(0.74)
|0.71
|0.72
|平均值
|1.4(1.44)
|1.34
|1.31
|中位數
|1.41(1.51)
|1.34
|1.35
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|296.52億
|299.74億
|306.21億
|最低值
|251.77億
|246.82億
|250.05億
|平均值
|281.78億
|275.28億
|278.00億
|中位數
|285.09億
|278.65億
|276.50億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.22
|2.03
|3.61
|2.14
|1.78
|營業收入
|138.38億
|215.80億
|292.61億
|284.66億
|309.51億
詳細資訊請看美股內頁：
哥倫比亞國營石油公司(EC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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