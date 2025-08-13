search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：哥倫比亞國營石油公司(EC-US)EPS預估下修至1.4元，預估目標價為8.34元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對哥倫比亞國營石油公司(EC-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.49元下修至1.4元，其中最高估值1.99元，最低估值1元，預估目標價為8.34元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值1.99(1.99)1.871.7
最低值1(1)0.710.72
平均值1.42(1.46)1.41.34
中位數1.4(1.49)1.341.39

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值296.52億299.74億306.21億
最低值269.29億249.17億252.43億
平均值285.65億277.29億276.95億
中位數285.46億278.65億276.50億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.222.033.612.141.78
營業收入138.38億215.80億292.61億284.66億309.51億

詳細資訊請看美股內頁：
哥倫比亞國營石油公司(EC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

