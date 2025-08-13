鉅亨速報 - Factset 最新調查：哥倫比亞國營石油公司(EC-US)EPS預估下修至1.4元，預估目標價為8.34元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對哥倫比亞國營石油公司(EC-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.49元下修至1.4元，其中最高估值1.99元，最低估值1元，預估目標價為8.34元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.99(1.99)
|1.87
|1.7
|最低值
|1(1)
|0.71
|0.72
|平均值
|1.42(1.46)
|1.4
|1.34
|中位數
|1.4(1.49)
|1.34
|1.39
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|296.52億
|299.74億
|306.21億
|最低值
|269.29億
|249.17億
|252.43億
|平均值
|285.65億
|277.29億
|276.95億
|中位數
|285.46億
|278.65億
|276.50億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.22
|2.03
|3.61
|2.14
|1.78
|營業收入
|138.38億
|215.80億
|292.61億
|284.66億
|309.51億
詳細資訊請看美股內頁：
哥倫比亞國營石油公司(EC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
