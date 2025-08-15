鉅亨速報 - Factset 最新調查：哥倫比亞國營石油公司EC-US的目標價調升至8.69元，幅度約4.23%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對哥倫比亞國營石油公司(EC-US)提出目標價估值：中位數由8.34元上修至8.69元，調升幅度4.23%。其中最高估值13.81元，最低估值7.1元。
綜合評級 - 共有11位分析師給予哥倫比亞國營石油公司評價：積極樂觀2位、保持中立5位、保守悲觀4位。
哥倫比亞國營石油公司今(15日)收盤價為8.71元。近5日股價上漲4.23%，標普指數上漲1.92%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
