鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：陶氏(DOW-US)EPS預估下修至-0.97元，預估目標價為27.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對陶氏(DOW-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.93元下修至-0.97元，其中最高估值0.7元，最低估值-1.57元，預估目標價為27.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.7(0.7)1.852.642.62
最低值-1.57(-1.57)-0.430.482.62
平均值-0.85(-0.77)0.391.362.62
中位數-0.97(-0.93)0.31.32.62

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值427.68億436.59億455.61億453.56億
最低值397.58億413.37億428.96億453.56億
平均值409.78億423.59億440.93億453.56億
中位數409.06億422.92億439.91億453.56億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.648.386.280.821.57
營業收入385.42億549.68億569.02億446.22億429.64億

詳細資訊請看美股內頁：
陶氏(DOW-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

