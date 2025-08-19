鉅亨速報 - Factset 最新調查：陶氏(DOW-US)EPS預估下修至-0.97元，預估目標價為27.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對陶氏(DOW-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.93元下修至-0.97元，其中最高估值0.7元，最低估值-1.57元，預估目標價為27.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.7(0.7)
|1.85
|2.64
|2.62
|最低值
|-1.57(-1.57)
|-0.43
|0.48
|2.62
|平均值
|-0.85(-0.77)
|0.39
|1.36
|2.62
|中位數
|-0.97(-0.93)
|0.3
|1.3
|2.62
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|427.68億
|436.59億
|455.61億
|453.56億
|最低值
|397.58億
|413.37億
|428.96億
|453.56億
|平均值
|409.78億
|423.59億
|440.93億
|453.56億
|中位數
|409.06億
|422.92億
|439.91億
|453.56億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.64
|8.38
|6.28
|0.82
|1.57
|營業收入
|385.42億
|549.68億
|569.02億
|446.22億
|429.64億
詳細資訊請看美股內頁：
陶氏(DOW-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 美股多頭！現金流布局關鍵在？聽蕭碧燕說
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 陶氏(DOW-US)大漲5.07%，報22.81美元
- 盤中速報 - 陶氏(DOW-US)大漲5.08%，報21.93美元
- 盤中速報 - 陶氏(DOW-US)大跌5.05%，報21.25美元
- 盤中速報 - 陶氏(DOW-US)大跌5.73%，報21.96美元
下一篇