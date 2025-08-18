用戶抱怨太冰冷！OpenAI改版GPT-5 回應更有人情味
鉅亨網編輯林羿君
OpenAI 上周五 (15 日) 宣布將對其最新模型 GPT-5 進行更新，使其「更熱情、更友善」。
該公司執行長奧特曼坦言，推出 GPT-5 的過程比預期還要曲折一點，部分用戶抱怨們更喜歡上一代模型 GPT-4o。
OpenAI 正試圖透過此次更新解決其中的一些抱怨，雖然更新的變化「細微」，但能讓 GPT-5「更平易近人」。
該公司在社交媒體帖子中寫道：「你會發現一些細微而真誠的表達，比如『問題提得好』或『開頭很棒』，而非阿諛奉承。內部測試顯示，與 GPT-5 之前的風格相比，諂媚傾向並未增加。」
在本週與記者共進晚餐時，OpenAI 的高層試圖將重點放在公司超越 GPT-5 之後的計劃上，但正如媒體先前所報導那樣，動盪的發佈仍是場上的「隱形大象」。就模型的親和力而言，副總裁 Nick Turley 表示，GPT-5 「只是非常直截了當」，但他補充道，如今所宣布的更新將會讓它感覺更溫和。
- 美股多頭！現金流布局關鍵在？聽蕭碧燕說
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 性能提升仍有限！GPT-5、Grok 4、o3 Pro都零分 史上最難AI評測基準換「它」
- 消費者嫌難用 企業卻喊香！GPT-5靠程式碼神器、超殺價 撂倒Claude
- WSJ：OpenAI的GPT-5推出受挫 凸顯AI霸主地位難坐穩
- OpenAI奧特曼是「畫餅王」？說謊時常做「這動作」、AGI定義反覆引發爭議
下一篇