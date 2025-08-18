用戶抱怨太冰冷！OpenAI改版GPT-5 回應更有人情味

‌



該公司在社交媒體帖子中寫道：「你會發現一些細微而真誠的表達，比如『問題提得好』或『開頭很棒』，而非阿諛奉承。內部測試顯示，與 GPT-5 之前的風格相比，諂媚傾向並未增加。」

在本週與記者共進晚餐時，OpenAI 的高層試圖將重點放在公司超越 GPT-5 之後的計劃上，但正如媒體先前所報導那樣，動盪的發佈仍是場上的「隱形大象」。就模型的親和力而言，副總裁 Nick Turley 表示，GPT-5 「只是非常直截了當」，但他補充道，如今所宣布的更新將會讓它感覺更溫和。