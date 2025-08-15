〈房產〉區域發展佳 商仲CBRE助群光以10.6億元進駐觀音工業區

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-08-15 16:19

香港商世邦魏理仕 CBRE 台灣分公司今 (15) 日宣布，成功協助業主售出位於桃園觀音工業區的大面積工業土地。而此一大面積土地交易案爲群光 (2385-TW) 公告以 10.6 億元自潤泰全 (2915-TW) 取得的觀音工業區土土地及廠房交易案。

群光以10.6億元進駐觀音工業區。(圖：CBRE提供)

商仲 CBRE 指出，此一標售案自 2024 年公開標售以來即獲市場高度關注，在世邦魏理仕持續推動與重新媒合下，最終順利完成交易，成交金額為 10.6 億元。而本次買賣雙方皆為大型上市企業，順利完成交易亦突顯雙方在審慎評估後對未來營運與市場機會仍具高度信心。

商仲 CBRE 指出，此一交易案基地面積約 4625 坪，座落於觀音工業區核心位置，基地完整方正，臨路面寬達 165 米，具備良好的開發彈性與空間運用之效能。面對市場環境與執行層面的多重挑戰，世邦魏理仕根據過往的豐富經驗及專業協調執行力，成功於雙方洽談後迅速完成交易簽約流程，展現團隊在複雜市況中的應變及處理能力。近年觀音工業區單坪成交行情已站穩 2 字頭，本筆交易單價約為每坪 23 萬元，符合市場行情，同時也反映買方對區域產業機能及長期價值的肯定。

桃園觀音工業區位於桃園市觀音區，自 1982 年啟動開發以來總面積已逾 630 公頃，為北台灣最具規模的指標性工業聚落之一。區內基礎設施完善，產業結構多元，聚集台達電 (2308-TW)、英業達 (2356-TW) 與盛弘生技 (8403-TW) 等企業，加上鄰近桃園國際機場、西濱快速道路、高鐵桃園站及國道二號，交通便利、區位優勢明顯。隨著近年電商、冷鏈與物流產業需求日益成長，觀音工業區具備轉型為北台灣物流樞紐的潛力，相關土地交易動態亦備受業界矚目。