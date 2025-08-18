鉅亨網編譯陳韋廷 2025-08-18 15:20

2025 年 A 股市場持續升溫，上證指數今 (18) 日漲破 2021 年 2 月 18 日的 3731.69 點，創 2015 年 8 月下旬以來的近 10 年新高，深證成指漲超 2%，創業板指漲逾 3%，均突破去年 10 月 8 日高點，行情火熱引發投資人廣泛關注。

滬指飆近十年高！今年迄今A股飆漲100%股票共310檔 這些翻倍股有哪些特徵？

截至上周五 (15 日)，剔除上市新股，A 股年內實現股價上漲的股票多達 4406 檔，佔全部股票的比例超過八成，其中漲幅超過 50% 的股票有 1100 檔，更有 310 檔股票實現股價翻倍。

在漲幅超 100% 的 310 檔股票中，醫藥生物和機械設備產業的股票數量位居前列，分別有 57 檔和 54 檔，汽車、基礎化工、電腦業也表現亮眼，均有超過 20 檔股票翻倍，電力設備、電子、國防軍工、通訊業同樣有超過 10 檔股票入圍。這些牛股頻傳的產業，也是創新藥、機器人、DeepSeek 等熱門概念股的集中地。

從個股來看，今年至上周五為止，漲幅最大的十個股依序為上緯新材、舒泰神、ST 宇順、勝宏科技、長城軍工、廣生堂、聯合化學、菲林格爾、ST 亞振、北方長龍，漲幅均超 340%。

隨著滬指創下四年新高，兩市已有 313 隻股票翻倍，這些翻倍股高度集中於算力、人形機器人、創新藥、固態電池等賽道，且小微盤股成為主力軍，近七成翻倍股在行情啟動時市值不到 50 億元。

《北京商報》報導指出，翻倍股呈現熱門產業、績優成長以及資本運作等特徵。從業界來看，有色金屬、國防軍工、算力、生物醫藥等類股因政策紅利與產業週期上行重疊，孕育眾多牛股。

績效方面，多數翻倍股績效穩中有漲甚至超出預期，憑藉技術升級或市場拓展提升投資價值，且具有高營收成長率與高毛利的特徵。資本運作類股票表現同樣驚艷，如上緯新材受智元機器人入主利好刺激，股價年內暴漲 10 倍。

專家指出，對投資人而言，佈局翻倍股必須注重投資策略。一方面要篩選政策支持、產業週期上升的產業，另一方面要持續驗證業績，關注營收成長速度、毛利率及淨利潤成長的企業，以及有實質重組題材的上市公司，但同時須警惕投資風險，翻倍股短期表現突出，中長期可能分化，業績不達預期或重組失敗都可能導致股價大跌。