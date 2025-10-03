外資9月淨流入中國股市46億美元 去年11月以來單月最高

摩根士丹利表示，9 月淨流入中國股市的外資反彈至 46 億美元，寫下 2024 年 11 月以來單月最高，主要得益於被動型基金 52 億美元流入，主動型基金則小幅流出 6 億美元。

分析師 Chloe Liu 等人在報告中說，繼 7 月中旬以來美國基金大舉流入中國股市之後，9 月歐盟被動型基金也開始追趕。