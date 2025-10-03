外資9月淨流入中國股市46億美元 去年11月以來單月最高
鉅亨網編譯鍾詠翔
摩根士丹利表示，9 月淨流入中國股市的外資反彈至 46 億美元，寫下 2024 年 11 月以來單月最高，主要得益於被動型基金 52 億美元流入，主動型基金則小幅流出 6 億美元。
分析師 Chloe Liu 等人在報告中說，繼 7 月中旬以來美國基金大舉流入中國股市之後，9 月歐盟被動型基金也開始追趕。
截至 9 月 30 日，今年來外資被動型基金累計流入 180 億美元，已超去年 70 億美元的水準。在加碼類股裡，主動經理人增持最多的是資本貨物和半導體，減持最多的是保險、耐用消費品與服裝。阿里巴巴 (09988-HK) (BABA-US) 、寧德時代 (03750-HK) 和京東 (JD-US) (09618-HK) 的增持幅度最大；騰訊 (00700-HK) 、平安保險和泡泡瑪特 (09992-HK) 的持倉減幅最大。
