search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


A股港股

外資9月淨流入中國股市46億美元 去年11月以來單月最高

鉅亨網編譯鍾詠翔


摩根士丹利表示，9 月淨流入中國股市的外資反彈至 46 億美元，寫下 2024 年 11 月以來單月最高，主要得益於被動型基金 52 億美元流入，主動型基金則小幅流出 6 億美元。

cover image of news article
外資9月淨流入中國股市46億美元，去年11月以來單月最高。（圖：Shutterstock）

分析師 Chloe Liu 等人在報告中說，繼 7 月中旬以來美國基金大舉流入中國股市之後，9 月歐盟被動型基金也開始追趕。


截至 9 月 30 日，今年來外資被動型基金累計流入 180 億美元，已超去年 70 億美元的水準。在加碼類股裡，主動經理人增持最多的是資本貨物和半導體，減持最多的是保險、耐用消費品與服裝。阿里巴巴 (09988-HK) (BABA-US) 、寧德時代 (03750-HK) 和京東 (JD-US) (09618-HK) 的增持幅度最大；騰訊 (00700-HK) 、平安保險和泡泡瑪特 (09992-HK) 的持倉減幅最大。

文章標籤

A股中國股市外資

相關行情

台股首頁我要存股
阿里巴巴集團控股189.4+3.62%
京東集團35.98-0.53%
阿里巴巴－Ｗ184.100+0.55%
寧德時代608.500+0.50%
京東集團－ＳＷ139.200-2.52%
騰訊控股674.000-0.37%
泡泡瑪特250.000-1.57%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty