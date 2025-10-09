鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-09 10:30

中國 A 股三大指數今 (9) 日開高走高，上證指數盤中突破 3900 點，續創 10 年新高，自 4 月 7 日低點以來已上漲超過 28%，今年來累計上漲 16%。

滬指睽違十年再漲破3900點！中國資產在國慶中秋長假期間受追捧 科技股前景被看好

中國國慶日與中秋「雙節」假期，海外主要股市表現強勁，日本、南韓及美國等主要股指齊創新高，中概股同步走強，科技類股成焦點。

美股市場上，那斯達克中國金龍指數上周四 (2 日) 攀漲至 8945 點，創 5 年新高，年內漲幅達 40%，港股恒生指數與恒生科技指數亦刷新 5 年紀錄。

族群方面，有色金屬、生物醫藥受關注，紫金黃金國際上市 5 天股價翻倍，長風藥業首日暴漲 161%。

外資動向亦印證信心回升。摩根士丹利出具研究報告指出，9 月外資淨流入中國股市 46 億美元，創 2024 年 11 月以來單月新高，半導體等科技成長類股成配置重點，被動型基金更強勢，截至 9 月底累計流入 180 億美元，超過去年全年 70 億美元，主要因為標普 500 指數、道瓊等國際指數 9 月擴容，追蹤資金集中建倉。

多家機構看多中國資產，渣打維持「超配」評級，高盛指避險基金在中國股市的活躍度創近年最高，富達、景順均提升配置，科技龍頭尤受青睞，高盛上調阿里巴巴目標價至 179 美元，花旗看漲騰訊至 735 港元，傑富瑞看好百度 AI 進展。

投資策略上，機構建議「啞鈴策略」，一端押注 AI、高端製造等科技成長龍頭，一端佈局金融、有色等高股息藍籌。