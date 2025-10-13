鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-13 07:10

川普在上周末拋出最新的關稅威脅，宣稱將從 11 月 1 日起對所有中國商品加徵 100% 關稅，並對關鍵軟體實施出口管制，市場情緒緊繃，中國股市本周走勢成為討論焦點。

川普100%新關稅殺到！A股要重演2018年暴跌？機構曝本周有兩大護盤王牌（圖：Shutterstock）

這一幕似曾相識。若以 2018 年 3 月末首輪關稅戰為「1.0」、今年 4 月初為「2.0」，此次被部分自媒體稱為「3.0」的貿易摩擦，瞬間將投資人記憶拉回過去兩次的暴跌時刻。

2018 年 3 月至 4 月，上證指數從 3100 點一路跌至 2440 點，今年 4 月初首個交易日，上證指數單日重挫 245 點，跌幅 7.34%，恐慌情緒蔓延。

但與過往不同的是，此次市場預判更趨理性，多數觀點認為本周可能出現「先跌後企穩」走勢。

中央匯金被明確為「準股市平準基金」，中國人民銀行更釋放無限量流動性支持的信號，這與 1998 年香港金融保衛戰的邏輯一脈相承。關鍵時間點的資金干預比口號更能穩定預期。

從市場結構來看，資金流向呈現清晰分化。紅利股東期待「連跌數月為護盤蓄力」，券商盼來久違的表現機會，科技股持有者堅信「利空出盡」，甚至有人斷言「高開大漲連陽五天」。儘管調侃成分居多，卻折射出市場對政策托底的信任。

機構普遍認為，中特估、紅利板塊將成為穩定大盤的「神器」，以大銀行、「三桶油」為代表的標的，憑藉高股息殖利率和低估值，既符合國家隊低成本護盤需求，也能對沖外部衝擊。

同時，軍工、稀土、貴金屬及「脫鉤替代」概念股，因直接受益於反制邏輯，有望成為資金避險選擇。

值得關注的是，中國此次反制精準指向美國科技命門。稀土管制並非簡單反制，而是直擊晶片先進製程弱點。以中重稀土為例，钬用於刻蝕設備塗層，鉺優化晶體管性能，铥提升 EUV 光刻機光源效率，銪增強 EUV 光刻膠靈敏度，這些被美國長期忽視的「工業維生素」，實則是晶片製造的隱形基石。

若加上前對镥的管制，中國憑藉全球 90% 以上的中重稀土開採與加工產能，已構建起對美國半導體產業的「資源枷鎖」。每台 EUV 光刻機需 500 克氧化镥拋光液。

川普態度的微妙轉變也耐人尋味。從最初因諾貝爾和平獎落選與對中雙重憤怒下的「極限施壓」，到次日鬆口月底可能有「習川會」，11 月 1 日關稅是否落地仍有談判窗口，但從本質來看，貿易摩擦的主動權正悄悄轉移，中國不再被動接招，而是以技術自主與資源管控重構博弈規則。

展望後市，劇烈震盪或難免，但牛市根基未改。短期來看，自主可控、脫鉤替代等前期獲利族群需調整蓄力，紅利股與傳統龍頭將發揮「穩定器」作用。中長期，晶片、稀土等核心技術突破才是勝負手。正如市場共識，稀土可談判，技術自主不可妥協。

中國在晶片領域在未來 2-3 年恐出現重大突破、5 年左右全面突圍的預期，與美國稀土產業鏈重建需時 5-10 年的時間差，正為中國贏得戰略窗口。