鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-08-18 15:20

曾被市場冷落的股票近期正強勢反彈，投資人積極尋找潛在的價值股，期待在聯準會 (Fed) 重啟降息週期時能獲取豐厚回報。

「巴菲特效應」助攻 營建股從谷底回升 傑克森霍爾料牽動市場神經

其中，房屋建築商類股已成為吸引資金流入的焦點板塊之一，市場關注點正轉向即將在懷俄明州傑克森霍爾舉行的聯準會夏季峰會。

State Street Investment Management 首席投資策略師 Michael Arone 表示：「許多傳統上受益於降息的產業板塊，正因對聯準會將重啟降息週期的信心而反彈」。他特別指出，在聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 於 8 月 22 日發表年度演說之前，房屋建築商類股「已展現出一些生機跡象」。

去年在傑克森霍爾會議上，鮑爾曾表示「降息的時機已到」，隨後在 9 月啟動了 50 個基點的大幅降息，聯準會去年全年共降息 1%。

技術指標顯示向上動能

根據 LPL Financial 的數據，道瓊美國精選房屋建築指數已攀升至其 200 日和 50 日移動平均線之上，這是一個技術上的向上動能訊號。同時，iShares U.S. Home Construction ETF (ITB-US) 在過去一週內上漲了 5.6%。個別房屋建築商股，如 D.R. Horton Inc. (DHI-US) 和 Lennar Corp. (LEN-US)，則分別大漲了 5.8% 和 9.2%。這些公司正從去年 10 月以來近 36% 的跌幅中復甦。

「巴菲特效應」助力漲勢

房屋建築商類股的反彈，巴菲特 (Warren Buffett) 旗下的波克夏海瑟威的加碼無疑是錦上添花。波克夏上週揭露，已新建倉位約 2 億美元於 D.R. Horton，並增持了 Lennar 的股份。LPL Financial 首席技術策略師 Adam Turnquist 形容這些股票「之前曾被嚴重打壓」。

挑戰與市場現況

儘管如此，房屋建築商股的復甦仍落後於更廣泛的美國股市自 4 月低點以來近 20% 的反彈，該低點是由於前總統川普的關稅戰所引發。雖然目前關稅水準處於數十年來的最高點，但貿易協定已有所簽署。然而，對通膨持續站穩腳跟的擔憂依然存在。這使得聯準會今年一直按兵不動，也拖累了利率前景。

更廣泛的美國房地產市場也大致停滯不前，面臨著創紀錄的房價、供需失衡以及多年來較高的抵押貸款利率，這些因素抑制了家庭購房或售房的能力。Turnquist 形容當前的房產銷售是「非死即離」的情況，意指僅在極端情況下房屋才會上市銷售。

為應對房地產市場的停滯，房屋建築商正提供臨時性的利率「買斷」(rate buydowns) 方案，有些補貼甚至高達 3.99% 的起步利率。這使得他們相較於試圖出售現有房屋且需要標準融資的個人賣家，更具競爭優勢，同時也有助於更快地消化新建庫存。

降息展望

Turnquist 指出，「一件大事」將是利率大幅下降，前提是聯準會贏得通膨戰，而非華爾街開始預期經濟衰退。他警告說，如果發生這種情況，「可能會有大量的現有房屋湧入市場，這實際上可能會對房屋建築商造成壓力」。

美國財政部長 Scott Bessent 最近提出聯準會應在 9 月大幅降息 50 個基點，並在此後進一步大幅降息。儘管這可能看起來「恐慌」，但市場普遍認為 9 月將溫和降息 25 個基點的可能性更大。