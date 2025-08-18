鉅亨網編譯莊閔棻 2025-08-18 09:11

烏克蘭當局週日（18 日）晚間表示，俄羅斯以彈道飛彈攻擊哈爾科夫（Kharkiv）住宅區，造成至少 11 人受傷，其中包括一名 13 歲女孩。此次攻擊再次凸顯俄羅斯對烏克蘭平民的威脅。同時，美國總統川普正在敦促基輔，接受一項迅速結束莫斯科挑起的戰爭的協議。

澤倫斯基赴美前夕！烏克蘭多城再遭俄羅斯攻擊。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，哈爾科夫州長 Oleh Synehubov 指出，受害者多為無辜平民。哈爾科夫是烏克蘭第二大城市，靠近俄羅斯邊境，自 2022 年 2 月戰爭爆發以來，長期成為俄羅斯飛彈與無人機攻擊的目標。

烏克蘭國家緊急事務局表示，這次爆炸的衝擊波震碎了附近公寓的窗戶，迫使部分居民緊急撤離。《路透》目擊者稱，救援人員正在街頭協助受害者並檢查受損的住宅。

除了哈爾科夫外，烏克蘭東北部蘇梅（Sumy）地區同樣遭到俄羅斯制導航空炸彈攻擊，導致一名 57 歲女子受傷，至少十多棟住宅及一所教育機構建築受損。

蘇梅州行政首長 Oleh Hryhorov 批評，俄軍持續「蓄意攻擊平民基礎設施，且多在夜間行動」，加深了當地民眾的安全威脅。

目前尚無法獨立驗證俄羅斯使用的具體武器，莫斯科方面也未作出回應。儘管俄烏雙方皆否認以平民為目標，但戰爭爆發至今，已有數以萬計平民喪生，其中大多為烏克蘭人。

另一方面，川普上週五（15 日）在阿拉斯加與俄羅斯總統普丁會晤，試圖推動結束戰爭的協議。川普呼籲基輔與莫斯科達成和解，強調：「俄羅斯是一個非常強大的國家，而烏克蘭並不是。」