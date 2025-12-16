鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-12-16 08:26

德國、法國、英國、義大利、波蘭等多個歐洲國家領導人、歐洲理事會主席科斯塔和歐盟委員會主席馮德萊恩發表聯合聲明，稱他們已達成一致意見。

歐洲領袖發表聯合聲明，承諾為烏克蘭提供安全保障。（圖：Shutterstock）

歐洲領導人在聯合聲明中說：「任何關於烏克蘭可能做出領土讓步的決定，只有在強有力的安全保障措施到位之後才能作出——這些安全保障應包括一支由歐洲主導的多國部隊」。

這些歐洲領導人周一（15 日）在柏林舉行會談，當晚他們還與烏克蘭總統澤倫斯基、北約（NATO）秘書長呂特以及美國總統特使威特科夫、美國總統川普的女婿庫什納繼續談。

歐洲領導人在聯合聲明中表示，烏克蘭應能夠維持約 80 萬人的武裝力量，以具備威懾衝突的能力。

此外，歐洲應協調組建一支多國部隊，由願意參與的國家提供兵力，並由美國提供支持。該部隊將「協助重建烏克蘭軍隊、保衛烏克蘭領空，並支持更安全的海域，包括在烏克蘭境內執行任務」。

聯合聲明稱，對烏克蘭的安全保障還將包括一個由美國主導的停火監督機制，以提供對未來攻擊的早期預警，並對任何違反停火的行為作出回應。