加密貨幣今全面走低！逾11萬人爆倉 比特幣破10萬美元持續百日為何吸引不了散戶？

2025-08-18

加密貨幣市場今 (18) 日早上全線重挫，呈現一片慘綠景象。全球最大加密貨幣比特幣 (BTC) 一度跌破 11 萬 5000 美元關口，截至發稿下跌超過 2%，以太幣 (ETH) 更跌深 4%，狗狗幣、SOL、XRP、SUI 等也紛紛跌超 4%。

（圖：Shutterstock）

根據 CoinGlass 數據，加密貨幣市場今日早上逾 11 萬人爆倉，爆倉總金額達 4.75 億美元，眾多投資人的資產在這一輪下跌中大幅縮水。

在比特幣市場上，這輪牛市呈現出與以往不同的特色。每輪比特幣牛市都有獨特敘事，但散戶對比特幣的投資熱情明顯減退。以往計程車司機、遠房表親等都會關注比特幣投資，如今卻一片沉寂，Google 趨勢顯示比特幣的搜尋熱度不及「日式散步」和「Labubu 玩偶」。

儘管比特幣連續 100 天站穩 10 萬美元關口，技術支撐也不斷強化，年線已突破 10 萬美元，但散戶卻選擇缺席。

2025 年比特幣等加密貨幣被合法納入主流退休帳戶，可成為退休投資組合標配及機構分散配置選擇，但散戶依舊漠不關心，這輪牛市的散戶缺席令人格外遺憾。

全球金融市場本周將聚焦在傑克森霍爾 (Jackson Hole) 全球央行年會上，聯準會 (Fed) 主席鮑爾本周五 (22 日) 將發表談話。目前，市場普遍預期 Fed 下月將降息 1 碼，利率互換交易員認為 9 月降息機率高達 92%。

摩根士丹利 (下稱大摩) 則認為，在本周傑克森霍爾全球央行年會上，市場期待的降息「綠燈」可能不會出現，取而代之的是 Fed 可能發表「鷹派」宣示，以強力推回市場激進預期。

大摩指出，Fed 核心訴求是「保留選擇權」，尤其是在 8 月完整非農就業和通膨數據公佈之前，不願被市場「逼入牆角」，因 Fed 若讓市場以近乎確定的方式為降息定價，下月不降息將變得非常困難，甚至「不降息將等同於一次升息」，這可能引發金融市場劇烈動盪。

美國上星期公佈的 7 月消費者物價指數 (CPI) 和生產者物價指數 (PPI) 數據也影響市場對 Fed 政策的預期。