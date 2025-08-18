零跑股價飆漲200%！從中國電動車邊緣小咖殺進主角席

鉅亨網編輯林羿君 2025-08-18 15:10

這家汽車製造商在香港上市的股票自今年 1 月以來已上漲一倍，超過了同業小鵬汽車和小米集團，並且較去年 8 月的低點飆升了 200% 以上。該公司已將 2025 年的銷售目標從一年前的約 29 萬輛上調至 50 萬輛，並有望實現首次年度獲利。

成立 10 年的零跑車憑藉著價格優勢（主要透過大量自主生產零件）贏得了投資者青睞。背後的一大推動力是聯合創辦人朱江明的電子和軟體背景，他幫助推動了公司的研發工作。

里昂證券香港中國工業研究聯席主管肖鋒表示，零跑汽車的價格競爭力非常顯著，得益於約 70% 的垂直整合，他們以大眾市場的價格提供大型車輛。強勁的產品週期和卓越的資本效率將推動其強勁的上漲潛力。

零跑的股價上週五 (15 日) 收在 65.40 港元，高於去年 8 月創下的 19.54 港元的低點。根據彭博社對分析師的調查，預計未來 12 個月該股將攀升至 74.89 港元。

零跑成立於 2015 年，初期一直處於劣勢，銷量遠遠落後於產業巨頭比亞迪，也遠遠落後於小鵬汽車和理想汽車等早期新創公司。

此後，零跑汽車奮起直追的關鍵在於堅持盡可能自主開發電氣元件，以降低成本。這一理念使得該品牌被描述為「更實惠的理想汽車」，指的是理想旗下的中高端 SUV。

相較之下，零跑車於 2020 年底推出的家用 SUV C11 售價僅 14.88 萬元。理想汽車最便宜的車型 L6 SUV 起售價為 24.98 萬元。

全球研究公司 Third Bridge 分析師 Rosalie Chen 指出，除了電池之外，零跑車幾乎所有部件都自主研發和生產，這使其能夠更好地控製成本。這種垂直整合模式，使零跑車比那些嚴重依賴外部供應商的競爭對手擁有成本優勢。

近年來，隨著中國經濟放緩，購車者更加重視成本，零跑車的大眾市場定位尤其有利。這股順風輔助零跑車 7 月月銷量首度突破 5 萬輛。雖然這一數字仍遠低於比亞迪的 344,296 輛，但已超過所有新創競爭對手。

儘管目前零跑車取得了成功，但誰也無法保證它能夠保持成長的趨勢。

新加坡 Allspring Global Investments 基金經理 Gary Tan 表示：「為了達到中國更成熟的電動汽車同業的市值，它必須展示出在中國電動車領域更多細分市場的可擴展性，並向百萬輛的轉捩點邁進，這是許多專注於細分市場的電動汽車製造商難以跨越的。」

零跑車面臨的另一個挑戰是確保其能夠實現長期獲利。

該公司今年預計將朝著這一目標邁進，彭博調查顯示，分析師預測該公司 2025 年的利潤將達到人民幣 5.58 億元。其最新進展將於 18 日公佈的上半年業績中公佈。

未來成長的動力之一可能是零跑車與歐洲汽車製造商 Stellantis NV 於 2023 年底宣布成立的合資企業。根據該合作夥伴關係，生產克萊斯勒、菲亞特、吉普和標緻汽車的 Stellantis 同意在中國境外生產和銷售部分零跑汽車車型。

這項策略背離了零跑車在國內市場開拓份額的「自產自銷」模式，也與比亞迪等其他中國汽車製造商形成了鮮明對比，比亞迪正在匈牙利和土耳其建設自己的工廠。理論上，這可能有助於零跑車更快地拓展其全球業務。去年，該公司海外出口了 13,726 輛汽車，約佔其總銷量的 5%。

Allspring Global 的 Tan 表示，「出口動能與軟體變現可望成為短期催化劑，強化零跑汽車從本土企業邁向可擴展的全球電動車品牌的轉型。」