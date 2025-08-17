鉅亨網編譯莊閔棻 2025-08-17 13:30

俄羅斯總統普丁週六（16 日）傍晚在莫斯科表示，俄美領導人在美國阿拉斯加州的會晤坦誠且內容豐富。普丁強調，俄方尊重美方希望盡快結束俄烏衝突的立場，同時也期望透過和平手段化解烏克蘭危機。

普丁通報俄美領導人會晤情況！尊重美方立場、盼以和平方式解決俄烏衝突。

根據報導，普丁當天在克里姆林宮召集總統辦公廳、政府、國家杜馬（議會下院）及相關部門負責人，通報與美國總統川普的會晤情況。

他指出，雙方討論了幾乎涵蓋所有合作領域，尤其聚焦於如何在公平公正的基礎上尋求烏克蘭危機的解決方案。

普丁說：「我們探討了這場危機的根源，消除這些根源應成為解決問題的基礎。」

普丁表示，俄美已經「很久沒有直接進行這種級別的會談」，這次會晤提供了一個冷靜、詳細闡述各自立場的機會。他強調，俄方尊重美國政府認為有必要盡快結束軍事衝突的態度，並重申「我們也希望透過和平手段解決所有問題」。