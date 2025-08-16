鉅亨網編譯莊閔棻 2025-08-16 14:00

‌



美國總統川普週五（15 日）公開表示，俄羅斯總統普丁認同他對郵寄投票的批評，認為允許選民郵寄選票會危及選舉的公正性。

川普與普丁同聲質疑郵寄投票！選舉公正性再掀爭議。(圖：Shutterstock)

川普在接受福斯新聞節目《Hannity》專訪時轉述普丁的看法，稱：「普丁，這個聰明人說，郵寄投票不可能帶來誠實的選舉。他還說，世界上沒有一個國家在真正使用這種方式。」

‌



川普長期聲稱，自己在 2020 年大選中被「偷走」勝利，並持續主張美國選舉制度存在漏洞。他此次引用普丁的說法，再度敦促共和黨推動投票改革。

儘管憲法禁止，但川普並未排除尋求第三任期的可能性。週五，他對共和黨人沒有優先考慮選舉改革立法表示不耐煩。

川普說：「共和黨人想要，但還不夠強烈。郵寄投票不可能帶來偉大的民主。」

美國郵寄投票爭議

雖然川普與部分共和黨人士呼籲限制郵寄投票並加強身分驗證，以防止投票舞弊，但獨立分析人士認為，郵寄投票舞弊案例極為罕見。

根據瑞典政府間倡導組織的數據，全球近 30 個國家，包括加拿大、德國與南韓，都允許某種形式的郵寄投票，不過多數會限制申請資格。

值得注意的是，川普任內的美國政府逐漸淡化對他國選舉公正性的評論，與過去美國政府長期推廣民主制度的立場形成鮮明對比。

普丁與俄羅斯選舉、美國選舉爭議

普丁自 1999 年以來長期掌權，並在 2024 年總統選舉中以高達 87% 得票率再度連任，但該選舉遭反對派與西方政府質疑存在舞弊。

俄羅斯駐美大使館目前尚未回應川普的言論。不過，普丁過去也曾指控美國部分選舉存在舞弊，卻未提出任何具體證據，與川普在 2020 年大選後的說法如出一轍。

美國司法部與參議院調查顯示，俄羅斯曾在 2016 年干預美國大選，試圖協助川普當選。