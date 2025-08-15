押注AI獲甜美果實 軟銀孫正義財富2周內暴增90億美元

鉅亨網編輯林羿君 2025-08-15 11:11

由於軟銀集團對人工智慧的成功押注，激勵其股價創下歷史新高，孫正義的財富也在 8 月的前兩周，大增了 90 億美元。



根據彭博億萬富翁指數，孫正義的淨資產目前達 313 億美元，成為僅次於優衣庫母公司迅銷創辦人柳井正的日本第二大富豪。位軟銀創辦人兼東京上市公司最大股東，掌控著涵蓋全球的科技投資組合，從晶片製造商到新創企業皆有涉足。

軟銀旗艦願景基金（Vision Fund）的回升，以及出售包括部分美國 T-Mobile 股份的資產所獲得的鉅額收益，為孫正義提供了新資金，使他得以加碼投入人工智慧相關投資。

68 歲的孫正義，其財富長期以來一直波動劇烈。2000 年網路泡沫高峰時，他一度比比爾蓋茲還富有，但隨著科技股崩盤，孫正義的財富蒸發了約 700 億美元。

在接下來的 20 年間，憑藉對阿里巴巴集團控股有限公司的早期投資，以及多年在日本獨家銷售蘋果 iPhone 的權利，實現了驚人的財富回升。

然而，2020 年 3 月北京對中國科技企業的整頓，讓他的財富縮水至 84 億美元。僅僅 12 個月後，隨著願景基金在新上市公司中的持股為軟銀帶來創紀錄的利潤，他的淨資產再度飆升至 383 億美元。

2022 年隨著科技股估值下滑並引發願景基金虧損，孫正義的財富也同樣迅速縮水。

當時，懊悔的孫正義表示，他將收斂投資並採取防禦措施。將近 3 年後，他重新加碼投資 AI 硬體，在 3 月季度買入輝達（Nvidia）與台積電（TSMC）的股票，即使外界警告 AI 泡沫與供應過剩的風險依然存在。