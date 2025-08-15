鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-08-15 10:12

飛行航班訊息平台 Flightradar24 顯示，一架俄羅斯伊爾系列飛機於當地時間周四（14 日）上午 7 時 50 分（台灣時間周四晚 11 時 50 分）降落在美國阿拉斯加州安克拉治（Anchorage）。

飛行航班平台顯示，一架俄羅斯專機降落在美國阿拉斯加。（圖：Shutterstock）

據《每日電訊報》報導，這意味俄羅斯代表團部分成員已抵達阿拉斯加，準備參加周五俄美元首會談。俄羅斯伊爾系列飛機以作為俄羅斯總統專機聞名。

值得注意的是，Flightradar24 也於安克拉治當地時間周四在社交平台 X 上發布最新帖文：「飛往安克拉治的三架俄羅斯政府伊爾 - 96 飛機中的第二架即將著陸」，並配上航跡圖。

此外，負責與外國投資和經濟合作事務的俄羅斯總統特別代表、俄羅斯直接投資基金總裁德米特里耶夫也於安克拉治當地時間周四在社交平台 X 連續發布帖文，稱自己已抵達阿拉斯加。

俄羅斯總統普丁和美國總統川普定當地時間周五在美國阿拉斯加州最大城市安克拉治舉行會晤。據美國媒體報導，地點是一處美軍基地。