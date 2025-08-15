克宮透露美俄峰會細節：關注烏克蘭戰爭、討論更廣泛安全議程

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-08-15 05:00

俄羅斯總統助理烏沙科夫周四（14 日）表示，已就俄羅斯總統普丁與美國總統川普會晤計畫達成一致，峰會議題不僅關注烏克蘭戰爭，還會討論更廣泛安全議程，並有多位俄羅斯高階官員隨行。

俄美兩國總統會晤將於台灣時間16日凌晨3時30分登場。（圖：Shutterstock）

烏沙科夫當天告訴記者：「我可以說，已就兩國領導人會談計畫達成一致，正在進行最後準備工作。」

此次峰會將在美國阿拉斯加州安克拉治（Anchorage）的埃爾門多夫–理查森聯合軍事基地（Elmendorf-Richardson）舉行，俄美兩國總統會晤將於莫斯科時間 15 日 22 時 30 分（台灣時間 16 日凌晨 3 時 30 分）開始，在翻譯陪同下以一對一形式進行。

他說道：「除了兩位元首，雙方各有五名代表參加正式談判，當然，還會有專家團隊在場支持。」

烏沙科夫表示，鑑於峰會籌備時間緊迫，一切都在高強度推進，包括處理多項技術性事務，如簽證相關問題。

關於議程，烏沙科夫指出，烏克蘭戰爭顯然是核心議題，但雙方還會討論「更廣泛和平與安全目標」，以及當前最緊迫的國際與地區問題。

烏沙科夫說，雙方還將就雙邊合作進一步發展交換意見，包括經貿領域，這些合作關係潛力巨大，但遺憾的是仍未得到充分釋放。

烏沙科夫證實，普丁與川普將在會談前發表簡短開場講話，會後共同舉行記者會。他表示，會談時長視討論進展而定，並確認談判結束後，俄方代表團將立即返回俄羅斯。

他強調，此次俄方代表團規格極高，成員包括外交部長拉夫羅夫、國防部長別洛烏索夫、財政部長西盧安諾夫，以及總統特別代表、負責對外投資與經濟合作的德米特里耶夫。