鉅亨速報 - Factset 最新調查：Nutrien Ltd(NTR-US)EPS預估上修至4.5元，預估目標價為65.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對Nutrien Ltd(NTR-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.42元上修至4.5元，其中最高估值5.47元，最低估值3.75元，預估目標價為65.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.47(5.47)
|5.45
|5.35
|5.63
|最低值
|3.75(3.75)
|3.65
|3.52
|3.41
|平均值
|4.49(4.46)
|4.53
|4.3
|4.56
|中位數
|4.5(4.42)
|4.6
|4.27
|4.6
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|280.70億
|301.55億
|292.21億
|296.72億
|最低值
|257.27億
|257.53億
|254.76億
|257.51億
|平均值
|266.36億
|270.87億
|271.24億
|272.41億
|中位數
|265.42億
|271.09億
|265.00億
|263.00億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.81
|5.53
|14.22
|2.53
|1.36
|營業收入
|209.08億
|277.12億
|378.84億
|290.56億
|259.72億
詳細資訊請看美股內頁：
Nutrien Ltd(NTR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
