鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Nutrien Ltd(NTR-US)EPS預估上修至4.5元，預估目標價為65.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共22位分析師，對Nutrien Ltd(NTR-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.42元上修至4.5元，其中最高估值5.47元，最低估值3.75元，預估目標價為65.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值5.47(5.47)5.455.355.63
最低值3.75(3.75)3.653.523.41
平均值4.49(4.46)4.534.34.56
中位數4.5(4.42)4.64.274.6

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值280.70億301.55億292.21億296.72億
最低值257.27億257.53億254.76億257.51億
平均值266.36億270.87億271.24億272.41億
中位數265.42億271.09億265.00億263.00億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.815.5314.222.531.36
營業收入209.08億277.12億378.84億290.56億259.72億

詳細資訊請看美股內頁：
Nutrien Ltd(NTR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

