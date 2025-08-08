鉅亨速報 - Factset 最新調查：Nutrien Ltd(NTR-US)EPS預估上修至4.29元，預估目標價為64.00元

search icon



根據FactSet最新調查，共22位分析師，對Nutrien Ltd(NTR-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.22元上修至4.29元，其中最高估值5.47元，最低估值3.45元，預估目標價為64.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值5.47(5.47)5.515.355.63
最低值3.45(3.45)3.542.952.93
平均值4.28(4.24)4.394.194.51
中位數4.29(4.22)4.264.144.74

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值280.70億301.55億292.21億296.72億
最低值256.62億255.02億251.78億255.18億
平均值266.65億271.15億271.79億275.63億
中位數266.06億272.96億269.17億275.00億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.815.5314.222.531.36
營業收入209.08億277.12億378.84億290.56億259.72億

詳細資訊請看美股內頁：
Nutrien Ltd(NTR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

