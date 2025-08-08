鉅亨速報 - Factset 最新調查：Nutrien Ltd(NTR-US)EPS預估上修至4.29元，預估目標價為64.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對Nutrien Ltd(NTR-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.22元上修至4.29元，其中最高估值5.47元，最低估值3.45元，預估目標價為64.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.47(5.47)
|5.51
|5.35
|5.63
|最低值
|3.45(3.45)
|3.54
|2.95
|2.93
|平均值
|4.28(4.24)
|4.39
|4.19
|4.51
|中位數
|4.29(4.22)
|4.26
|4.14
|4.74
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|280.70億
|301.55億
|292.21億
|296.72億
|最低值
|256.62億
|255.02億
|251.78億
|255.18億
|平均值
|266.65億
|271.15億
|271.79億
|275.63億
|中位數
|266.06億
|272.96億
|269.17億
|275.00億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.81
|5.53
|14.22
|2.53
|1.36
|營業收入
|209.08億
|277.12億
|378.84億
|290.56億
|259.72億
詳細資訊請看美股內頁：
Nutrien Ltd(NTR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
