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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Nutrien Ltd(NTR-US)EPS預估上修至3.94元，預估目標價為62.97元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Nutrien Ltd(NTR-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.88元上修至3.94元，其中最高估值5.83元，最低估值3.55元，預估目標價為62.97元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值5.83(4.61)4.745.355.63
最低值3.55(3.55)3.3533.23
平均值4.06(3.97)4.114.074.51
中位數3.94(3.88)4.233.814.59


市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值278.11億286.60億292.21億296.72億
最低值252.97億250.98億248.72億259.26億
平均值264.63億268.13億269.89億276.33億
中位數263.86億268.18億268.45億273.00億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.815.5314.222.531.36
營業收入209.08億277.12億378.84億290.56億259.72億

詳細資訊請看美股內頁：
Nutrien Ltd(NTR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSNTR

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