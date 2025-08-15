鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cheniere Energy Inc.(LNG-US)EPS預估下修至12.43元，預估目標價為270.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Cheniere Energy Inc.(LNG-US)做出2025年EPS預估：中位數由13.54元下修至12.43元，其中最高估值16.19元，最低估值9.3元，預估目標價為270.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|16.19(16.19)
|16.36
|16.81
|14.51
|最低值
|9.3(9.3)
|11.98
|10.75
|13.02
|平均值
|12.99(13.08)
|13.86
|13.7
|13.72
|中位數
|12.43(13.54)
|13.76
|13.59
|13.67
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|224.12億
|261.14億
|258.31億
|257.77億
|最低值
|191.90億
|211.38億
|222.11億
|223.01億
|平均值
|207.45億
|234.08億
|235.42億
|244.96億
|中位數
|208.07億
|224.92億
|229.93億
|254.10億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.34
|-9.25
|5.64
|40.72
|14.20
|營業收入
|93.88億
|176.40億
|337.56億
|202.84億
|157.76億
詳細資訊請看美股內頁：
Cheniere Energy Inc.(LNG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cheniere Energy Inc.(LNG-US)EPS預估下修至11.43元，預估目標價為268.00元
- 納入標普500機會又來了！若派拉蒙遭剔除 Robinhood或AppLovin可望雀屏中選
- 荷莫茲海峽恐面臨封鎖？油價、油輪保費飆升拉響全球警報
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cheniere Energy Inc.(LNG-US)EPS預估下修至10.81元，預估目標價為256.50元
下一篇