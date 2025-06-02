鉅亨速報 - Factset 最新調查：Nutrien Ltd(NTR-US)EPS預估下修至3.88元，預估目標價為63.00元
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根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Nutrien Ltd(NTR-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.94元下修至3.88元，其中最高估值5.83元，最低估值3.55元，預估目標價為63.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.83(5.83)
|4.74
|5.35
|5.63
|最低值
|3.55(3.55)
|3.35
|3
|3.23
|平均值
|4.05(4.06)
|4.09
|4.07
|4.51
|中位數
|3.88(3.94)
|4.15
|3.81
|4.59
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|278.11億
|286.60億
|292.21億
|296.72億
|最低值
|252.97億
|250.98億
|248.72億
|259.26億
|平均值
|264.98億
|268.12億
|269.89億
|276.33億
|中位數
|265.00億
|268.00億
|268.45億
|273.00億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.81
|5.53
|14.22
|2.53
|1.36
|營業收入
|209.08億
|277.12億
|378.84億
|290.56億
|259.72億
詳細資訊請看美股內頁：
Nutrien Ltd(NTR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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