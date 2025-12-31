鉅亨網記者張欽發 台北 2025-12-31 14:22

長興 (1717-TW) 旗下壓膜設備廠長廣精機 (7795-TW) 將在 2026 年 1 月 16 日上市掛牌，配合上市前公開承銷，對外競價拍賣 5760 張，競拍底價 105.93 元，最高投標張數 828 張，暫定承銷價 125 元。競拍時間為今 (31) 日至 2026 年 1 月 5 日，1 月 7 日開標；1 月 6- 8 日辦理公開申購，1 月 12 日抽籤。

長廣精機受惠於高階機種占比提升，毛利率仍維持在 44-45% 高檔水準，展現高度抗景氣能力。隨著 AI、HPC 伺服器與高速通訊需求成長，帶動高階 FCBGA 載板需求明顯回溫。業界預期市場有望加速完成庫存調整，進入新一輪投資循環。法人表示，受惠於高階三段式壓膜機技術門檻高、能精準應用於先進封裝流程，長廣可望在載板大廠重新啟動擴產時，優於產業平均速度迎接成長。

此外，長廣精機採行「輕資產、高敏捷」策略，公司將核心能力集中於研發、模組整合與精密組裝，並同步結合內外部供應鏈，以提高生產彈性與資源配置效率。其製造流程涵蓋關鍵零件自製與外購、精密組裝、外部組立等多元分工，使公司在景氣波動期間仍能保持產品交期、良率與彈性調度能力。

長廣精機在全球配置上，日本子公司 Nikko-Materials 為營收主要來源，2024 年度約占整體營收 82%。該公司為日本專精「高精密封裝設備」與「先進壓膜技術」的設備製造商，負責先進製程設備的技術開發、設計、組裝與技服，結合日本精密製造精神，成為長廣高階設備穩定輸出的核心基地。

同時，長廣精機為強化市場深度與產品線完整度，於中國廣州成立生產據點，負責預貼式、單段與雙段式中階設備組裝，並串接在地銷售與服務，形成日本（高階）、台灣（營運與展示）與中國（中階）三大據點的完整布局。