鉅亨速報 - Factset 最新調查：哥倫比亞國營石油公司EC-US的目標價調升至8.59元，幅度約3.28%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對哥倫比亞國營石油公司(EC-US)提出目標價估值：中位數由8.32元上修至8.59元，調升幅度3.28%。其中最高估值13.81元，最低估值6.65元。
綜合評級 - 共有12位分析師給予哥倫比亞國營石油公司評價：積極樂觀1位、保持中立7位、保守悲觀4位。
哥倫比亞國營石油公司今(2日)收盤價為8.9元。近5日股價下跌3.28%，標普指數上漲1.74%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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