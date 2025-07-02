鉅亨速報 - Factset 最新調查：哥倫比亞國營石油公司EC-US的目標價調升至8.59元，幅度約3.28%

綜合評級 - 共有12位分析師給予哥倫比亞國營石油公司評價：積極樂觀1位、保持中立7位、保守悲觀4位。

哥倫比亞國營石油公司今(2日)收盤價為8.9元。近5日股價下跌3.28%，標普指數上漲1.74%短期股價無明顯表現。