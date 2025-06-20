鉅亨速報 - Factset 最新調查：哥倫比亞國營石油公司(EC-US)EPS預估下修至1.59元，預估目標價為8.46元
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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對哥倫比亞國營石油公司(EC-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.65元下修至1.59元，其中最高估值2.59元，最低估值0.74元，預估目標價為8.46元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.59(2.59)
|1.98
|1.87
|最低值
|0.74(0.74)
|0.7
|0.79
|平均值
|1.56(1.57)
|1.48
|1.42
|中位數
|1.59(1.65)
|1.48
|1.45
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|315.91億
|335.32億
|306.21億
|最低值
|251.77億
|248.46億
|259.14億
|平均值
|286.14億
|282.88億
|278.22億
|中位數
|284.88億
|281.79億
|273.90億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.22
|2.03
|3.61
|2.14
|1.78
|營業收入
|138.38億
|215.80億
|292.61億
|284.66億
|309.51億
詳細資訊請看美股內頁：
哥倫比亞國營石油公司(EC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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