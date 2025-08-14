鉅亨網編譯陳韋廷 2025-08-14 08:00

中國鋰電池欣旺達 (300207-CN) 近日正式向香港證交所提交 IPO 招股資料，打算在香港主機板掛牌上市，有望成為今年內第三家實現「A+H」兩地上市的鋰電池企業。

A+H成標配！欣旺達追隨「寧王」億緯腳步衝刺IPO 年內第3家鋰電巨頭赴港上市（圖：Shutterstock）

若此次赴港上市成功，欣旺達將成為繼寧德時代、億緯鋰能之後，又一登陸香港資本市場的鋰電池巨頭，標誌著 A 股上市公司透過「A+H」模式拓展融資管道已成為產業趨勢。

欣旺達作為中國鋰電池產業排名第六的生產商，近年來經歷了從資本熱捧到估值回歸的劇烈波動。2018 年底至 2021 年末，公司股價曾暴漲近 8 倍，市值一度逼近千億元 (人民幣，下同)，2021 年 11 月 30 日達到歷史高峰 910.19 億元。

欣旺達這一輪上漲主要受惠於「雙碳」政策推動和新能源汽車產業爆發性成長，但隨著產業產能快速擴張，市場供需關係在 2022 年發生根本性轉變，鋰電池產業從供應緊縮迅速轉向產能過剩，欣安達股價隨之暴跌超 81%，市值縮水至 212.67 億元，整個鋰電池族群市值蒸發超過兆元。

儘管業界整體面臨嚴峻挑戰，欣旺達仍展現出較強的業績韌性。2018 年至 2024 年間，公司淨利從 7.01 億元成長至 14.68 億元，累計增幅達 109%，年複合成長率約 13%，但跟歷史估值相比，當前獲利能力仍顯不足。

2021 年高峰時期，公司 910 億元市值對應的本益比高達百倍以上，而以 2024 年 14.68 億元淨利計算，本益比仍達 62 倍。經過市場調整，目前欣旺達靜態本益比已回落至相對合理的 27 倍水準。

產業競爭格局方面，全球鋰電池市場呈現高度集中態勢，寧德時代以超過 34% 市佔率佔絕對優勢，LG、比亞迪、松下等五大國際廠商合計佔約 44% 份額，中國市場前五大企業市佔率高達 80%。

欣旺達雖名列業界第六，但市佔率僅 3.12%。2024 年公司實現營收 560.21 億元，但毛利率僅 15.18%，淨利率僅 0.93%，獲利能力明顯弱於同業。比較數據顯示，億緯鋰能淨利率達 8.68%，寧德時代則高達 14.92%。

在財務結構方面，欣旺達維持著較高的槓桿水準。2024 年公司資產負債比率達 63.44%，今年首季進一步升至 64.59%，總負債規模達 63.39 億元，其中有息負債佔比達 52.42%(305.82 億元），現金儲備僅 205.97 億元，有一定的償債壓力。

值得注意的是，公司實控人王明旺及其家族在過去幾年累計減持套現約 30 億元，2020-2022 年間減持理由主要為「降低個人債務」。

欣旺達此次赴港上市擬募款約 40-60 億元人民幣，主要用於越南生產基地建設 (設計年產能 56 萬個電池)、全球銷售網路拓展、研發投入及產業鏈併購等。

欣旺達表示，此舉旨在推動全球化策略，提升國際品牌影響力，但在控股股東已透過資本市場實現財富大增情況下，選擇透過股權融資而非自有資金支持擴張的決策，引發了市場對公司資本運作邏輯的討論。