中國 AI 大模型領域迎來一波上市熱潮，被譽為「六小虎」之一的大模型企業 MiniMax（稀宇科技）已首次公開刊發其聆訊後資料集版本的招股書，正式啟動首次公開募股（IPO）流程。MiniMax 可望成為 AI 產業中從成立到完成 IPO 流程歷時最短的公司，彰顯了其驚人的成長速度和市場潛力。

這家成立於 2022 年初的 AI 新星，憑藉其全模態模型的自研實力與顯著的全球化佈局，迅速躋身行業前列。

MiniMax 的核心競爭力在於其專注於全模態模型的自主研發。在語音領域，公司於 2024 年推出的 Speech 02 模型，已將綜合性能提升至全球頂尖水準，累計生成超過 2.2 億小時的語音內容。

在影片生成方面，今年 6 月發布的升級版 Hailuo-02 模型，在權威的 Artificial Analysis 影片評測中位列全球第二，累計生成影片數量已突破 5.9 億個。

文字模型方面，公司於 2025 年 10 月開源的新一代文本大模型 MiniMax M2，一經發布便在 Artificial Analysis 榜單中躋身全球前五名、開源模型第一，實現了中國開源大模型在該榜單上的首次突破。

M2 模型也在全球聚合平台 OpenRouter 上表現突出，迅速成為國內模型 Token 用量第一，程式場景排名全球 Token 用量第三，展示了其在複雜任務處理上的強大實力。

營收爆發式成長 海外市場貢獻逾七成

密集的技術迭代，直接推動了 MiniMax 業績的爆發式成長。公司營收從 2023 年的 350 萬美元，至 2024 年飆升至 3,050 萬美元，年增率高達 782.2%。截至 2025 年前九個月，營收年增率超過 170%。

值得一提的是，MiniMax 的業務具有顯著的國際化特徵，截至 2025 年前九個月，來自海外的收入貢獻佔比已超過 70%。

財務表現上，MiniMax 的毛利率持續改善，從 2023 年的負值提升至 2024 年的 12.2%，並在 2025 年前九個月進一步增長至 23.3%。公司在嚴控成本方面成效也顯著，2025 年前九個月的研發開支年增幅控制在 30%，而銷售及行銷開支更是年減 26%，顯示出其高效的營運能力。

同時，該公司擁有充裕的現金儲備，截至 2025 年 9 月底，現金結餘合計達 11.02 億美元。

消費者業務為主要動能 合作夥伴陣容堅強

MiniMax 的業務結構分為 C 端（個人用戶）和 B 端（企業客戶）兩大類。其中，C 端業務是公司收入的主要來源，營收佔比達七成左右。C 端產品包括 AI 視訊創作平台海螺 AI、通用智能體 MiniMax Agent 以及全模態互動平台星野等，主要以訂閱收入為主。截至 2025 年 9 月底，C 端付費用戶數已增長至約 177.16 萬名。

B 端業務方面，MiniMax 開放平台為企業客戶和開發者提供 API 服務，日均處理超萬億 Token 請求，合作夥伴包括阿里、騰訊、字節跳動、小米等行業巨頭。

例如，MiniMax 為騰訊視頻及天美工作室提供視頻生成技術，為字節跳動的 Trae AI coding 工具提供文本模型調用，並為小米的小愛音箱提供語音交互能力。

在 IPO 之前，MiniMax 已經獲得了眾多知名機構的青睞與投資，策略投資人陣容強大，包含米哈遊、阿里、騰訊、小紅書、小米等。