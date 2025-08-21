【Joe’s華爾街脈動】股市強勢遇新挑戰，政策逆風來襲
Joe Lu
美國政府企圖以補貼換股權，台積電下跌，對台灣科技股動能構成直接風險
Joe 盧, CFA | 2025 年 8 月 20 日 美東時間
摘要
- 強勁的美國企業基本面，正與一項衝擊亞洲半導體供應鏈的針對性政策風險正面對決。
- 儘管零售業財報穩健，美國股市收低；而台股加權指數 (TAIEX) 則因獲利了結賣壓以及台積電 (TSMC) 美國存託憑證 (ADR) 的回檔，自近期高點反轉。
- 美國公債殖利率下滑，預示在關鍵經濟數據與央行評論公布前，市場基調謹慎。
- 即將公布的美國採購經理人指數 (PMI) 初值，預計將證實經濟持續擴張，強化了穩定的總經背景。
- 關於美國政府將要求以股權交換《晶片法案》補貼的報導，為非美國半導體公司帶來了顯著的政策新逆風。
今日投資者的首要考量，是源自美國政府的新政策風險。(全文未完)
