鉅亨網編輯林羿君 2025-07-25 14:20

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美國與日本本週達成了一項被川普稱為「歷來最大規模」的貿易協議，然而，關於東京承諾對美投資 5500 億美元的細節仍不明朗，引發外界質疑該協議的可行性，而該協議也被視為其他主要貿易夥伴的潛「模板」。

空頭支票的預兆？美日5500億美元貿易協議有3個未解謎團。(圖:shutterstock)

川普 24 日將日本的承諾投資稱之為「簽約獎金」（signing bonus），並歡迎各國其他國家用錢換低關稅。

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日本這項巨額投資，是美日最新協議的核心之一，啟動日期及其他基本要素尚不明確，美國財政部長貝森特本週警告說，美國將監督執行情況，若川普不滿意，關稅將提高至 25%。

不過，兩國領袖對於「簽約獎金」的用法說法不太相同。白宮表示，超過 5500 億美元的投資將由美國主導，川普也在社交媒體上表示，90% 的利潤將歸美國所有。而日本首相石破茂則表示，日本將提供由投資、貸款及貸款擔保組成的綜合方案，總額最高達 5500 億美元。

根據日本協議首席談判代表赤澤亮正表示，該資金將由日本國際協力銀行（JBIC）和日本貿易保險公司（NEXI）等國營機構提供支持，他預期民間企業也將參與。

誰將負擔這筆龐大資金的主要部分，以及資金會在何種時間框架內投入，仍是未知數。

2024 財年，日本國際協力銀行在北美的投資約為 2630 億日元（18 億美元），約為目前所宣稱金額的 0.3%。

美國商務部長盧特尼克在協議達成後接受彭博電視台訪問時表示，「由日本人來出資，交由營運商操作，然後 90% 的利潤分配給美國納稅人。」他並舉出可能的例子，如製藥工廠或晶片製造廠。

另一方面，石破則將該資金定位為支持日本企業赴美投資的方式。石破強調此舉將對日本與美國雙方皆有利，並將鎖定具有戰略意義的產業。

軟銀去年承諾在未來四年內在美國投資 1000 億美元；日本製鐵也宣布，計劃於 2028 年前向美國鋼鐵公司的業務投資 110 億美元，此前它剛以 141 億美元收購了該匹茲堡製造商。這兩家公司也承諾在美國創造大量就業機會。

美方是否會將這些投資金額納入該協議內容，也尚不明朗。

貝森特表示，「日方提出了一項日美合作夥伴計畫，要提供股本、信用擔保和重大專案的資金，」他補充說，這筆外國直接投資是「全新的資本」。

白宮的協議概況說明中提到，日本還將購買 100 架波音公司的飛機，並每年額外購買價值數十億美元的美國國防設備。赤澤表示，這兩項承諾分別是根據日本航空公司和政府既定計畫所做的。

赤澤說：「我們已向美方說明，日本購買國防設備是為了加強防衛能力，但加強防衛並非貿易和關稅談判的議題。」

赤澤表示，他希望汽車關稅減免能儘快生效，並預期 15% 的整體關稅將自 8 月 1 日起實施。他補充說，目前尚未討論合規或監督機制。