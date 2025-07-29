日本淡化川普貿易協議風險 稱5500億投資多為放貸

鉅亨網編譯王貞懿 2025-07-29 03:03

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根據《華爾街日報》周一 (28 日) 報導，日本政府淡化與美國總統川普貿易協議的風險。白宮稱日本將投資 5500 億美元、美國保留 90% 利潤，但日方首席談判代表赤澤亮正澄清，實際投資僅占 1-2%，其餘為放款和貸款擔保，且將嚴格審查符合日本法律的項目。

石破茂政府小心回應協議批評，避免與川普直接對抗同時安撫國內輿論。(圖:Shutterstock)

協議批評者擔心東京可能必須聽從川普的資金投向指示，威脅日本國際協力銀行 (JBIC) 的財務狀況。

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這項投資是美日貿易協議的一部分，川普同意對包括汽車在內的日本商品課徵 15% 關稅。市場對此表示歡迎，因為 15% 稅率低於日本汽車原本面臨的關稅，也低於川普對其他商品威脅的水準。

在野黨批評協議不平等

日本執政當局正面臨在野黨議員和部分分析師的反彈，他們擔心川普和白宮描述的貿易協議可能羞辱日本。

前日銀政策委員、現任野村綜合研究所 (NRI) 經濟學家木內登英表示，投資協議的措辭聽起來不像日本尋求的雙贏關係。「甚至感覺日本的主權受到侵犯，」木內說。

最大在野黨領袖野田佳彥表示，由於 5500 億美元承諾的模糊性，「解讀差異可能成為地雷區」。

石破政府小心應對批評

石破茂政府面對批評聲浪時格外謹慎，一方面不敢得罪川普，另一方面又要對國內宣稱協議有利日本。他在 7 月 20 日選舉落敗後，本身就處於風雨飄搖中。

赤澤亮正周末告訴 NHK，預期協議的投資部分約占 5500 億美元框架的 1-2%。他也表示，日本可將承諾分散到川普剩餘 3 年半任期內執行。

日本政府資料顯示，政府相關金融機構而非民間企業將處理 5500 億美元承諾。一般而言，JBIC 等政府機構專注於放款和貸款擔保，直接投資工廠和礦場只占 JBIC 業務的一小部分。

經濟學家：協議沒那麼糟

第一生命經濟研究所經濟學家熊野英生表示，如果日本政府銀行向美國項目放款，可預期賺取數百億美元利息。

「川普總統關於『90% 利潤歸美國、10% 歸日本』的說法純粹是為了吸引國內支持者注意，」熊野說。實際協議「聽起來沒那麼糟」。

目前尚未公布正式書面版貿易協議，包括 5500 億美元投資協議在內的日本承諾關鍵條款仍不明朗。