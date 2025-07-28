鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-07-28 11:38

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日本首席談判代表赤澤亮正表示，日本與美國談成的 5,500 億美元投資計畫，僅有 1% 至 2% 以實際投資的形式出現，其餘大部分將以貸款的形式提供。

5500億美元是簽約獎金？日方打臉川普：投資最多占2% 其餘是貸款。(圖:shutterstock)

赤澤亮還提到，該投資計畫不僅限於日美企業，也可能涵蓋在美設廠的台灣半導體業者，因此市場看好台積電將因此受惠。

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赤澤進一步指出：「若一家台灣晶片商在美國設廠，並使用日本設備或針對日本市場進行生產，也可能成為這項計畫的投資對象。」

雖然赤澤並未直接點名，但外界普遍解讀，他所指的台灣業者包括台積電。不過，未來實際成效仍需觀察美國政策走向，特別是當前其對半導體產業的關稅即將掀牌。

此外，備受關注的總額達 5,500 億美元投資架構，赤澤解釋，主要透過日本國際協力銀行（JBIC）與日本貿易保險公司（NEXI）執行。他透露，雖然名為「投資」，但實際上股權投資僅占 1% 至 2%，大多數將以貸款與保證形式提供，降低日本企業風險。

關於白宮日前指出，美方可保留高達 90% 投資收益的部分，赤澤澄清，該比例僅適用於股權回報，並不代表整體利益分配。他還補充道，日本最初提出的是 50:50 的比例。

赤澤強調，由於關稅降低，日本同時可節省約 10 兆日元（約合 680 億美元），極具經濟效益。

他表示：「這並不是說要把 5,500 億美元現金匯給美國。讓美國拿走 90% 的利潤而不是 50%，我認為日本的損失最多也只是幾百億日元。現在有人說什麼『你出賣了日本』，但他們錯了。」

赤澤說，透過該計畫提供的貸款部分，日本只是收取利息；而在貸款擔保部分，只要沒有出問題，日本也只是收取手續費。「對於那一部分，日本其實是在賺錢。」

此外，赤澤表示日方希望能在川普總統任期內落實這 5,500 億美元的計畫。

赤澤上週表示，預計日本出口的普遍關稅將於 8 月 1 日下調至 15%，同時他表示希望汽車關稅盡快下調至 15%，但未具體說明具體日期。

川普政府一直吹捧與日本達成的協議，稱其可能成為其他國家效仿的典範。美國與歐盟 27 日達成協議，歐盟將對其大部分出口產品徵收 15% 的關稅，歐盟承諾向美國投資 6,000 億美元。