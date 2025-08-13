search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Talen Energy Corp(TLN-US)EPS預估下修至5.83元，預估目標價為405.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Talen Energy Corp(TLN-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.94元下修至5.83元，其中最高估值9.14元，最低估值4.39元，預估目標價為405.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值9.14(9.14)26.728.4536.23
最低值4.39(4.39)15.2715.3212.21
平均值6.47(6.49)19.8522.5724.22
中位數5.83(5.94)19.4423.9824.22

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值28.18億49.69億51.05億52.96億
最低值20.18億26.81億27.95億38.01億
平均值23.25億37.34億39.57億45.49億
中位數23.08億38.79億41.50億45.49億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年
EPS-1,925.9210.3817.67
營業收入8.74億14.35億18.08億

詳細資訊請看美股內頁：
Talen Energy Corp(TLN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

