鉅亨速報 - Factset 最新調查：Talen Energy Corp(TLN-US)EPS預估下修至5.83元，預估目標價為405.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Talen Energy Corp(TLN-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.94元下修至5.83元，其中最高估值9.14元，最低估值4.39元，預估目標價為405.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|9.14(9.14)
|26.7
|28.45
|36.23
|最低值
|4.39(4.39)
|15.27
|15.32
|12.21
|平均值
|6.47(6.49)
|19.85
|22.57
|24.22
|中位數
|5.83(5.94)
|19.44
|23.98
|24.22
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|28.18億
|49.69億
|51.05億
|52.96億
|最低值
|20.18億
|26.81億
|27.95億
|38.01億
|平均值
|23.25億
|37.34億
|39.57億
|45.49億
|中位數
|23.08億
|38.79億
|41.50億
|45.49億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1,925.92
|10.38
|17.67
|營業收入
|8.74億
|14.35億
|18.08億
詳細資訊請看美股內頁：
Talen Energy Corp(TLN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
