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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Talen Energy CorpTLN-US的目標價調升至280元，幅度約4.09%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Talen Energy Corp(TLN-US)提出目標價估值：中位數由269元上修至280元，調升幅度4.09%。其中最高估值355元，最低估值250元。

綜合評級 - 共有11位分析師給予Talen Energy Corp評價：積極樂觀11位、保持中立0位、保守悲觀0位。

Talen Energy Corp今(12日)收盤價為275元。近5日股價上漲4.09%，標普指數上漲0.86%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股TLN市場預估目標價

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