鉅亨速報 - Factset 最新調查：Talen Energy CorpTLN-US的目標價調升至362.5元，幅度約4.92%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Talen Energy Corp(TLN-US)提出目標價估值：中位數由345.5元上修至362.5元，調升幅度4.92%。其中最高估值425元，最低估值307元。
綜合評級 - 共有13位分析師給予Talen Energy Corp評價：積極樂觀13位、保持中立0位、保守悲觀0位。
Talen Energy Corp今(23日)收盤價為313.58元。近5日股價上漲4.92%，標普指數上漲1.05%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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