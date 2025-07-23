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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Talen Energy CorpTLN-US的目標價調升至362.5元，幅度約4.92%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Talen Energy Corp(TLN-US)提出目標價估值：中位數由345.5元上修至362.5元，調升幅度4.92%。其中最高估值425元，最低估值307元。

綜合評級 - 共有13位分析師給予Talen Energy Corp評價：積極樂觀13位、保持中立0位、保守悲觀0位。

Talen Energy Corp今(23日)收盤價為313.58元。近5日股價上漲4.92%，標普指數上漲1.05%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股TLN市場預估目標價

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