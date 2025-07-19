鉅亨速報 - Factset 最新調查：Talen Energy CorpTLN-US的目標價調升至343元，幅度約4.1%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Talen Energy Corp(TLN-US)提出目標價估值：中位數由329.5元上修至343元，調升幅度4.1%。其中最高估值399元，最低估值307元。
綜合評級 - 共有12位分析師給予Talen Energy Corp評價：積極樂觀12位、保持中立0位、保守悲觀0位。
Talen Energy Corp今(19日)收盤價為328.5元。近5日股價下跌4.1%，標普指數上漲0.27%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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