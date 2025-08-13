鉅亨速報 - Factset 最新調查：Circle Internet Group, Inc. Class ACRCL-US的目標價調降至192.5元，幅度約6.1%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Circle Internet Group, Inc. Class A(CRCL-US)提出目標價估值：中位數由205元下修至192.5元，調降幅度6.1%。其中最高估值305.3元，最低估值80元。
綜合評級 - 共有16位分析師給予Circle Internet Group, Inc. Class A評價：積極樂觀7位、保持中立5位、保守悲觀4位。
Circle Internet Group, Inc. Class A今(13日)收盤價為163.21元。近5日股價上漲6.1%，標普指數上漲2.33%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
