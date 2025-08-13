鉅亨速報 - Factset 最新調查：Monday.com有限公司MNDY-US的目標價調降至272.5元，幅度約4.55%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對Monday.com有限公司(MNDY-US)提出目標價估值：中位數由285.5元下修至272.5元，調降幅度4.55%。其中最高估值342元，最低估值215元。
綜合評級 - 共有26位分析師給予Monday.com有限公司評價：積極樂觀23位、保持中立3位、保守悲觀0位。
Monday.com有限公司今(13日)收盤價為173.5035元。近5日股價下跌4.55%，標普指數上漲0.69%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Monday.com有限公司(MNDY-US)EPS預估上修至3.87元，預估目標價為327.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Monday.com有限公司MNDY-US的目標價調降至327.5元，幅度約5.76%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Monday.com有限公司(MNDY-US)EPS預估上修至3.69元，預估目標價為350.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：MP材料(MP-US)EPS預估上修至-0.35元，預估目標價為72.50元
下一篇