鉅亨速報 - Factset 最新調查：Monday.com有限公司(MNDY-US)EPS預估上修至3.69元，預估目標價為350.00元
鉅亨網新聞中心 2025-05-13 06:15
根據FactSet最新調查，共23位分析師，對Monday.com有限公司(MNDY-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.38元上修至3.69元，其中最高估值4.11元，最低估值2.84元，預估目標價為350.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.11(3.99)
|5.26
|7.49
|7.45
|最低值
|2.84(2.73)
|3.66
|5.1
|7.01
|平均值
|3.64(3.42)
|4.51
|6.02
|7.23
|中位數
|3.69(3.38)
|4.61
|5.94
|7.23
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|12.37億
|15.56億
|19.31億
|23.41億
|最低值
|12.00億
|14.50億
|17.45億
|23.00億
|平均值
|12.20億
|15.06億
|18.60億
|23.20億
|中位數
|12.22億
|15.10億
|18.83億
|23.20億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-3.95
|-4.53
|-2.99
|-0.04
|0.62
|營業收入
|1.61億
|3.08億
|5.19億
|7.30億
|9.72億
詳細資訊請看美股內頁：
Monday.com有限公司(MNDY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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