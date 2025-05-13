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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Monday.com有限公司(MNDY-US)EPS預估上修至3.69元，預估目標價為350.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-13 06:15


根據FactSet最新調查，共23位分析師，對Monday.com有限公司(MNDY-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.38元上修至3.69元，其中最高估值4.11元，最低估值2.84元，預估目標價為350.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.11(3.99)5.267.497.45
最低值2.84(2.73)3.665.17.01
平均值3.64(3.42)4.516.027.23
中位數3.69(3.38)4.615.947.23

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值12.37億15.56億19.31億23.41億
最低值12.00億14.50億17.45億23.00億
平均值12.20億15.06億18.60億23.20億
中位數12.22億15.10億18.83億23.20億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-3.95-4.53-2.99-0.040.62
營業收入1.61億3.08億5.19億7.30億9.72億

詳細資訊請看美股內頁：
Monday.com有限公司(MNDY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMNDY

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