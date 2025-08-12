search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：精密科學(EXAS-US)EPS預估上修至-0.55元，預估目標價為64.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對精密科學(EXAS-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.56元上修至-0.55元，其中最高估值0.22元，最低估值-0.73元，預估目標價為64.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.22(0.22)1.222.251.68
最低值-0.73(-0.73)-0.130.631.41
平均值-0.42(-0.43)0.491.281.51
中位數-0.55(-0.56)0.461.21.47

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值31.68億36.50億41.58億44.40億
最低值30.93億34.72億37.96億41.90億
平均值31.50億35.44億39.83億43.02億
中位數31.54億35.42億39.78億42.96億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-5.61-3.48-3.54-1.13-5.59
營業收入14.91億17.67億20.84億25.00億27.59億

詳細資訊請看美股內頁：
精密科學(EXAS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

