鉅亨速報 - Factset 最新調查：精密科學(EXAS-US)EPS預估上修至-0.55元，預估目標價為64.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對精密科學(EXAS-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.56元上修至-0.55元，其中最高估值0.22元，最低估值-0.73元，預估目標價為64.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.22(0.22)
|1.22
|2.25
|1.68
|最低值
|-0.73(-0.73)
|-0.13
|0.63
|1.41
|平均值
|-0.42(-0.43)
|0.49
|1.28
|1.51
|中位數
|-0.55(-0.56)
|0.46
|1.2
|1.47
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|31.68億
|36.50億
|41.58億
|44.40億
|最低值
|30.93億
|34.72億
|37.96億
|41.90億
|平均值
|31.50億
|35.44億
|39.83億
|43.02億
|中位數
|31.54億
|35.42億
|39.78億
|42.96億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-5.61
|-3.48
|-3.54
|-1.13
|-5.59
|營業收入
|14.91億
|17.67億
|20.84億
|25.00億
|27.59億
詳細資訊請看美股內頁：
精密科學(EXAS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
