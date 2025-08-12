鉅亨速報 - Factset 最新調查：Monday.com有限公司MNDY-US的目標價調降至327.5元，幅度約5.76%

search icon



根據FactSet最新調查，共22位分析師，對Monday.com有限公司(MNDY-US)提出目標價估值：中位數由347.5元下修至327.5元，調降幅度5.76%。其中最高估值381元，最低估值236元。

綜合評級 - 共有26位分析師給予Monday.com有限公司評價：積極樂觀22位、保持中立4位、保守悲觀0位。

Monday.com有限公司今(12日)收盤價為174.13元。近5日股價下跌5.76%，標普指數上漲0.69%短期股價無明顯表現。

